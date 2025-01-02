Donan Sayaç ve Tesisat İçin Kritik Uyarı, Bu İkisini Sakın Yapmayın, İşte En Pratik Koruma Yöntemi

Sıcaklığın eksilere indiği kentlerde, soğuk havaların etkisiyle birlikte dışarıda kalan ağaç, araba, bisiklet, musluk ne varsa donarken, uzmanlar donan tesisat için bir uyarı yaptı. Uzmanlar, donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması yönünde vatandaşları uyardı.

“MUSLUĞU BİR MİKTAR AÇIK BIRAKIN”

Su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiği belirten uzmanlar, musluğun bir miktar açık bırakılmasını tavsiye etti.

SICAK SU, DONMUŞ TESİSATA ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, öte yandan donan tesisata ilişkin yapılan yanlışları da açıkladı. Donan sayaç ve tesisata ateş tutulmaması veya sıcak su dökülmemesi gerektiği ifade eden uzmanlar, bu hareketin tesisata zarar verdiğini söyledi.

Uzmanlar, sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak soğuktan korunabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA