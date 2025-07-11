Hazır Kahve İçmeden Önce 2 Kez Düşünün: Kalıcı Körlüğe Kadar Götürüyor...

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İngiltere Biyobankası’nda yer alan 500 binden fazla bireyin sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, özellikle belirli genetik yapıya sahip kişilerde hazır kahve tüketiminin kuru tip AMD’ye yakalanma olasılığını yaklaşık yedi kat artırdığını tespit etti. Kuru AMD, göz retinasının merkezinde yer alan ve net görüşten sorumlu olan makula bölgesini etkiliyor. Hastalık ilerledikçe görüşte kalıcı kayıplar yaşanabiliyor.

UZMANLARDAN GENETİK VE KAHVE UYARISI

Çalışmayı yürüten Çin Hubei Tıp Üniversitesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Siwei Liu, bulguların kahve tüketimiyle genetik yatkınlık arasında güçlü bir biyolojik bağlantıya işaret ettiğini belirtti. Dr. Liu, "Elde ettiğimiz sonuçlar, kahve tüketiminin göz sağlığı üzerindeki etkilerini daha dikkatli değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. Ayrıca bu tür araştırmaların, kişiselleştirilmiş yaşam tarzı önerileri açısından yol gösterici olabileceğini vurguladı.

AMD NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD), sanayileşmiş ülkelerde yaşlı bireylerde en sık rastlanan görme kaybı nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kuru tip AMD ise hastalığın tedavisi bulunmayan ve ilerleyici türü olarak tanımlanıyor. Başlangıçta bulanık görme, okumada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık, zamanla merkezi görmeyi tamamen ortadan kaldırabiliyor.

YAŞAM TARZI BELİRLEYİCİ

Araştırma, yaş ve genetik yatkınlık gibi etkenlerin kontrol edilemese de, yaşam tarzı tercihleriyle riskin azaltılabileceğini gösteriyor. Beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve şimdi de kahve tercihi, bu konuda belirleyici faktörler arasında gösteriliyor.

Bilim insanları, kahve tüketiminin göz sağlığına etkilerini daha kapsamlı biçimde değerlendirecek yeni araştırmalar yapılması gerektiğini vurgularken, özellikle genetik olarak risk grubunda yer alan bireylerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi