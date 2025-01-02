Akbelen'in Komşusunda Maden Uğruna Talan! İş Makineleri Zeytinliklere Girdi

Muğla Milas'ta YK Enerji Şirketi'nin maden çıkarmak için Yeniköy'deki zeytinleri sökmeye başladığı öğrenildi. Şirketin talan anları kameralara yansıdı.

Eda Narin Eda Narin
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Muğla’nın Milas ilçesinde, İkizköy’e 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy'de Limak ve İÇ İçtaş ortaklığında işletilen YK Enerji Şirketi'nin zeytin sökümü yaptığı öğrenildi. Şirket, bölgede maden çıkarmak için zeytinleri budadıktan sonra sökmeye başladı.

Zeytinlerin söküm anı Yeniköylüler tarafından kaydedildi. Şirketin zeytinliklerin bir kısmını satın aldığı biliniyor. Öte yandan satın almadığı zeytinliklere de kirli su drenajı yapıldığı önceki haberlere yansımıştı.

DAVA 2024'ÜN SON GÜNÜ GÖRÜLMÜŞTÜ

Yeniköy Termik Santrali’nin çevre izninin iptali için açılan dava 31 Aralık 2024'te Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülmüştü. Davanın avukatlarından Ceren Pınar Gayretli, bakanlığın talep edilen belgeleri mahkemeye göndermekte geç kaldığını söylemişti. Belgelerin nihayet sunulmasıyla, santralin çevre yönetmeliklerine uygun olmadığı belirtilmişti Teknik inceleme için bilirkişi keşfi talep edilmiş olsa da henüz bir keşif yapılmadığına dikkat çekilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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