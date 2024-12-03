Akbelen Direnişçisi Nejla Işık, BBC'nin 'İlham Veren 100 Kadın' Listesine Girdi

Akbelen Ormanı'nın korunması mücadelesinde en ön saflarda yer alanlar, İkizköylü kadınlar oldu. Jandarma ve diğer devlet kurumlarının baskılarına, fiziksel müdahalelerine ve maddi manevi cezalandırmalarına karşı verilen direniş, bu kadınların kararlılığı ve özverisiyle sürdü.

İkizköy’ün direnişçi kadınlarından biri olarak dikkat çeken Nejla Işık, BBC'nin hazırladığı 'ilham kaynağı olan kadınlar' listesine girdi. Aynı zamanda Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) başkanlığını yürüten Işık, geçtiğimiz seçimlerde muhtarlığa adaylığını koymuş ve kazanmıştı.

BBC'de Işık için şu ifadeler yer aldı:

"2024 yerel seçimlerinde Muğla'nın İkizköy mahallesinin muhtarı seçilen çiftçi Nejla Işık, 5 yıldır ormanların talan edilmesine karşı mücadele veriyor.

İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı, bir maden projesi nedeniyle tehlikeye girince Işık ve mahallenin kadınları davalar ve protestolarla ağaç kesimine karşı harekete geçti.

Yürüttükleri çevre kampanyası sırasında polis ile ormanlık alanı savunmak için nöbet tutan protestocular arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak Işık ve diğer köylüler, karşılaştıkları zorluklara ve tehditlere karşı kararlı şekilde mücadele ettiler. Ormana izinsiz girdikleri gerekçesiyle para cezasına da çarptırıldılar (Ceza daha sonra iptal edildi)."