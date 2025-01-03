Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı! 4 Partiye Seçmeninden Büyük Darbe
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, her yıl olduğu gibi ocak ayının ilk haftasında siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. 2025 itibarıyla üye sayısını bir yılda en fazla artıran parti Yeniden Refah Partisi olurken, İYİ Parti, DEVA, Memleket ve Gelecek Partisi'nin üye sayılarının düştüğü görüldü.
Türkiye, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrası siyasi partilerdeki bazı değişikliklere şahit oldu. Siyaset sahnesinde dengelerin değiştiği bir yılın geride kalmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan partilerin üye sayılarını açıkladı.
İktidar partisi AKP, 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunurken, ikinci sırada da 1 milyon 531 bin 944 üye ile ana muhalefet partisi CHP yer alıyor. Meclis'te grubu bulunan partilerden MHP'nin 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin ise 412 bin 744 üyesi mevcut.
4 PARTİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
2024 yılında 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi de 55 bin 554'e düştü.
Son bir yılda üye sayısını en fazla artıran parti ise 622 bin 847 üye ile Yeniden Refah Partisi oldu.
İşte siyasi partilerin iki yıldaki üye sayıları...
2024
AKP: 11.041.464
CHP: 1.428.800
YRP: 365.767
MHP: 486.896
İYİ Parti: 508.578
DEVA Partisi: 146.820
Gelecek Partisi: 70 bin 451
Zafer Partisi: 43.515
Memleket Partisi: 66.738
TİP: 43.206
DEM Parti: 19.855
2025
AKP: 11.135.306
CHP: 1.531.944
YRP: 622.847
MHP: 495.447
İYİ Parti: 412.744
DEVA Partisi: 134.025
Gelecek Partisi: 64 bin 389
Zafer Partisi: 71.732
Memleket Partisi: 55.554
TİP: 44.077
DEM Parti: 14.741
Kaynak: Haber Merkezi