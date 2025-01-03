Yargıtay Siyasi Partilerin Üye Sayılarını Açıkladı! 4 Partiye Seçmeninden Büyük Darbe

Türkiye, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrası siyasi partilerdeki bazı değişikliklere şahit oldu. Siyaset sahnesinde dengelerin değiştiği bir yılın geride kalmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, faaliyette bulunan partilerin üye sayılarını açıkladı.

İktidar partisi AKP, 11 milyon 135 bin 306 sayı ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunurken, ikinci sırada da 1 milyon 531 bin 944 üye ile ana muhalefet partisi CHP yer alıyor. Meclis'te grubu bulunan partilerden MHP'nin 495 bin 447 üyesi, DEM Parti'nin 14 bin 741 üyesi, İYİ Parti'nin ise 412 bin 744 üyesi mevcut.

4 PARTİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

2024 yılında 508 bin 578 üyesi bulunan İYİ Parti 412 bin 744'e, 146 bin 820 üyesi bulunan DEVA Partisi 134 bin 25'e, 70 bin 451 üyesi bulunan Gelecek Partisi 64 bin 389'a, 66 bin 738 üyesi bulunan Memleket Partisi de 55 bin 554'e düştü.

Son bir yılda üye sayısını en fazla artıran parti ise 622 bin 847 üye ile Yeniden Refah Partisi oldu.

İşte siyasi partilerin iki yıldaki üye sayıları...

2024

AKP: 11.041.464

CHP: 1.428.800

YRP: 365.767

MHP: 486.896

İYİ Parti: 508.578

DEVA Partisi: 146.820

Gelecek Partisi: 70 bin 451

Zafer Partisi: 43.515

Memleket Partisi: 66.738

TİP: 43.206

DEM Parti: 19.855

2025

AKP: 11.135.306

CHP: 1.531.944

YRP: 622.847

MHP: 495.447

İYİ Parti: 412.744

DEVA Partisi: 134.025

Gelecek Partisi: 64 bin 389

Zafer Partisi: 71.732

Memleket Partisi: 55.554

TİP: 44.077

DEM Parti: 14.741

Kaynak: Haber Merkezi