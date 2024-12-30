AKP'li Elitaş'tan 'Erken Seçim' Çıkışı! İlk Kez Net Tarih Verdi

Ekonomik kriz ve aksi yönde verilen sözlere rağmen kayyım atamalarının devam etmesi gibi nedenlerden dolayı erken seçim çağrıları gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere muhalefet kanadından ve seçmenden erken seçim talebi gelirken, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş dikkat çeken bir açıklama yaptı. Elitaş, erken değil ama "öne alınmış" seçim olabileceğini söyledi.

TV1'de konuşan Mustafa Elitaş, "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.

'PARLAMENTO İSTERSE ERDOĞAN ADAY OLUR'

AKP'li Elitaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

'KASIM AYI BENİM İÇİN UYGUN ZAMAN'

Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

Kaynak: TV1