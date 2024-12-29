Son Seçim Anketinden Çarpıcı Sonuç: İşte Halkın En Olumlu Baktığı 3 Siyasetçi

Türkiye'de henüz yaklaşan planlı bir seçim yokken, ekonomik kriz başta olmak üzere pek çok etkenden dolayı erken seçim tartışmaları gündemden düşmüyor. Bu sebeple de anket firmaları, her an seçim olacakmış gibi çalışmalarına hız vermeye devam ediyor. Son olarak Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Murat Karan’ın başkanlığını yaptığı AREA Araştırma’nın 26 ilde ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını aktardı.

Ankette, bugün seçim olsa oy tercihi bakımından durum şöyle görünüyor:

AKP yüzde 23.8

CHP yüzde 21.5

Kararsız yüzde 20.7

MHP yüzde 8

DEM Parti 6.8

İYİ Parti yüzde 5.6

Zafer Partisi yüzde 3.6

YRP yüzde 3

TİP 1.7

Anahtar Parti yüzde 1.7

DEVA Partisi yüzde 1.4

Diğer yüzde 2.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo ise şöyle:

AKP yüzde 30 ile ilk sırada yer alıyor, ardından CHP’nin yüzde 27.1 ile ikinci, MHP’nin yüzde 10.1 ile üçüncü parti olduğu görülüyor. DEM Parti yüzde 8.6 ve İYİ Parti yüzde 7.1 ile yüzde 7 ülke barajını geçiyor.

HALK HANGİ SİYASETÇİYE DAHA OLUMLU BAKIYOR?

Siyasetçilerle ilgili olumlu kanaatlere bakıldığında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60.5, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46.7, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 41.8’le ilk üç sırayı paylaşıyor.

'EKONOMİ DAHA KÖTÜYE GİDECEK'

İktidarın ekonomi politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 22.7’deyken başarısız bulanlar yüzde 74.4. "2024 yılı aile ekonomimiz, 2023 yılına göre daha iyiydi" diyenler yüzde 14.7, "daha kötüydü" diyenlerse yüzde 54.4 oldu. "2025 yılının aile ekonomisi beklentisi 2024’e göre daha iyi olacak" diyenler yüzde 24.3, "daha kötü olacak" diyenler yüzde 50.6, "değişmeyecek" diyenler ise yüzde 25.1 oldu.

Kaynak: Nefes Gazetesi