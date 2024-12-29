Özgür Özel'den Öcalan'ın Mesajlarına İlk Yorum

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Öcalan'ın "Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajına CHP'den ilk yorum geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öcalan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız. En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız."

Kaynak: ANKA