Güneşten Kaçırılan Hasat: Güneş Patlatmasın Diye Erkenden Toplanıyor, Her Damlası Altın Değerinde Satılıyor
1888’de bir bastonla başlayan gül serüveni, bugün binlerce kişiye ekmek kapısı oldu. Dünyanın gül yağı ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Isparta’da hasat başladı. Üreticiler, güneş yağını yakmasın diye sabahın köründe tarlaya girip gülleri güneş doğmadan topluyor.
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Dünyanın gül yağı üretiminde lider bölgelerinden biri olan Isparta’da, yılın en renkli ve mis kokulu dönemi başladı. Yaklaşık bir ay sürecek gül hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giriyor. Amaç, güneş yükselmeden gül yapraklarındaki değerli yağın zarar görmesini önlemek.
GÜNEŞ YAĞI PATLATMASIN DİYE SABAHIN İLK IŞIKLARINDA TARLADALAR
Gül yapraklarındaki uçucu yağın korunması için hasat işlemi gün doğumuyla birlikte başlıyor. Gül toplayan üreticiler, topladıkları ürünleri hiç vakit kaybetmeden "alım merkezlerine" ulaştırıyor. Bu merkezlerde kaynatılan güllerin ilk aşamasında yağlı su elde ediliyor, ikinci aşamada ise saf gül yağı ayrıştırılarak ihracata hazırlanıyor.
KÖKENİ 1888’E UZANIYOR
Rivayete göre, Isparta’daki gül üretiminin temeli 1888 yılında, Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde gül fidesi getiren Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’ye dayanıyor. O tarihten bu yana Isparta’nın en önemli geçim kaynaklarından biri olan gül, bugün binlerce dönümde yetiştiriliyor ve yüzlerce ailenin hayatına dokunuyor.
BU YIL HASADA HÜZÜN KARIŞTI
GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, bu yıl hasada biraz buruk başladıklarını söyledi. Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle özellikle ilk tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 kayıp yaşandığını aktaran Işıdan, “Umarız hava koşulları bundan sonra ideal seyreder. Ne çok sıcak ne çok soğuk olursa, hasadı haziran sonuna kadar sağlıklı şekilde tamamlayabiliriz” dedi.
GÜL TURİZMİNE YOĞUN İLGİ
Gül sadece üretim değil, turizm açısından da Isparta’yı öne çıkarıyor. Hasat dönemine denk gelen gül zamanı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye ilgisini artırıyor. Tarlalarda gül toplayanlar kadar bu anları fotoğraflamak isteyenler de Isparta’ya akın ediyor.
İzmir’den gelen Saadet Dinçbilen, "Çok güzel bir deneyimdi, doyamadık. Ortamı ve kokusu bambaşka" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Emine Yörükak ise bedensel engelli eşiyle birlikte gül bahçelerinde geçirdikleri zamanı unutulmaz olarak tanımladı.