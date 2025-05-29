Güneşten Kaçırılan Hasat: Güneş Patlatmasın Diye Erkenden Toplanıyor, Her Damlası Altın Değerinde Satılıyor

Dünyanın gül yağı üretiminde lider bölgelerinden biri olan Isparta’da, yılın en renkli ve mis kokulu dönemi başladı. Yaklaşık bir ay sürecek gül hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara giriyor. Amaç, güneş yükselmeden gül yapraklarındaki değerli yağın zarar görmesini önlemek.

GÜNEŞ YAĞI PATLATMASIN DİYE SABAHIN İLK IŞIKLARINDA TARLADALAR

Gül yapraklarındaki uçucu yağın korunması için hasat işlemi gün doğumuyla birlikte başlıyor. Gül toplayan üreticiler, topladıkları ürünleri hiç vakit kaybetmeden "alım merkezlerine" ulaştırıyor. Bu merkezlerde kaynatılan güllerin ilk aşamasında yağlı su elde ediliyor, ikinci aşamada ise saf gül yağı ayrıştırılarak ihracata hazırlanıyor.