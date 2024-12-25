CHP'nin Olağanüstü Asgari Ücret Toplantısından 'Derhal Seçim' Çağrısı Çıktı

CHP Emek Büroları Genel Koordinatörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücretin masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından konuştu.

Taşçıer, açıklamalarında CHP'nin "Asgari ücret 30 bunun altında yokuz" sloganını bir kez daha tekrarladı. CHP'li vekillerin Meclis Genel Kurulu'na katılmayacaklarını belirten Taşçıer, asgari ücretlilerin çalıştığı yerlerde saha çalışması yapacaklarını belirtti.

Ayrıca Taşçıer, "Bu sefalet ücretiyle olmaz diyen herkesi, sendikaları, STK’ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te, Ankara Tandoğan Meydanına Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılacağı 'Yurttaş Birlikteliği'ne destek olmaya, “geçinemiyoruz” diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz" dedi.

'AKP SEFALETİ KURUMSALLAŞTIRDI'

CHP’li Taşçıer’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Eğer AKP iktidarı 12 Eylül darbecilerine dahi rahmet okutmamış olsaydı bugün net asgari ücret buğum 30 bin 589 lira olacaktı. AKP yüksek refahı değil asgari yaşamı seçti. IMF’nin direktifleri doğrultusunda sosyal yardımlarla yönetebileceği bir sefaleti kurumsallaştırdı.

Biz CHP olarak asgari ücret 30 bunun altında yokuz derken bu gerçeğe işaret ettik.

Milyonlarca asgari ücretliyi mağdur eden Cumhurbaşkanı, asgari ücretliye, memuru, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlıyız dedi. Gerçekten Erdoğan asgari ücretliyi ezdirmiyor, çünkü un ufak etti. Ezilmeye dahil dermanları kalmadı.

Asgari ücretlinin sofrası küçüldükçe küçüldü. Dar gelirlilerin maaş zammı yetmez alım gücü artsın talebini dile getirdik. Cumhurbaşkanı bu talebi anlamsız bulmuş olacak ki bütçe görüşmelerinde afaki söylemler dışında bir şey görmediğini ilan etmişti.

Asıl afaki olan ekonomist olduğunu iddia eden Erdoğan'ın iktisat bilgisidir. Buradan sırça saraylarında halktan kopuk, gerçeklik algısını ve meşruiyetini yitirmiş tek adama sesleniyoruz. Asgari ücret sarayın 1 dakika 30 saniyede harcadığı para kadar oldu. Siz 1 buçuk dakikada harcadığınız parayla vatandaşa 1 ay geçin diyorsunuz.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI TEKRARLANDI

CHP olarak, bugün MYK'miz asgari ücreti değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz demiştik. Bu doğrultuda milletvekillerimiz Genel Kurul salonunda olmayacak. Milletvekillerimiz asgari ücretlilerin çalıştığı saha çalışmalarında olacak.

27 Aralık Cuma günü MYK'miz ve Parti Meclisimiz tekrar toplanacak ve erken seçim çağrımızı derhal seçim diyerek yükselteceğiz ve yol haritamızı ortaya koyacağız.

Ayrıca bu sefalet ücretiyle olmaz diyen herkesi, sendikaları, STK’ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te, Ankara Tandoğan Meydanına Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılacağı “Yurttaş Birlikteliği”ne destek olmaya, “geçinemiyoruz” diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz.

Bununla birlikte, Türk-İş’in bundan sonra ki asgari ücret tespit komisyonu toplantısına katılmama yönündeki eğilimini olumlu buluyoruz. Ancak CHP olarak ilan edilen asgari ücretin nihai olmadığına da dikkat çekmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na tüm sendikaların dâhil edeceği yeni bir toplantı yapma çağrısında bulunuyoruz. Bu asgari ücret son değildir ancak iktidar bu halinde ısrar ederse, ekonomik krizin yükünü emekçiye yüklerse saray hükümeti için sonun başlangıcı olacak."





Kaynak: Haber Merkezi