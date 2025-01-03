Özgür Özel: Emeklilerin Cebinden Çaldılar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’da vatandaşlara hitap etti. Açıklanan enflasyon rakamlarına tepki gösteren Özel, "Emeklilerin cebinden çaldılar" dedi.

Özgür Özel, "Erdoğan zenginlerin dostudur. O emekliye bulamadığı parayı, beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37’si geçen sene 1 kuruş vergi vermedi ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

HAYVAN İTHALATINA TEPKİ

“Ardahan’da sütü 12 liraya satıyorsunuz, doğru mu? 12 lira. Yem 600 lira, 660 lira. 50 kilo olduğuna göre yemin kilosu da 12 lira. Hani bir kilo süt satınca, 1,5 kilo yem alacaktık. 1 kilo süt satınca 1,5 kilo yem alırsan para kazanır. 1 kilo süt, 1 kilo yem aynı paraya gelirse -ki şimdi alınamıyor bile- o zaman maalesef hayvanlar kesime gider, hayvancılık yara alır. ‘2025 yılında 525 bin, yarım milyondan fazla hayvan ithalatına daha izin verildi. Resmi Gazetede yayımlandı, bu bizim idam fermanımız demek’ diyorlar.

Ben buradan Sayın Erdoğan’ı bir kez daha uyarıyorum. Ardahan’da gece eksi 30 derece, gündüz bu vakitte eksi 16 -17 derecede bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. ‘Yap’ demiyorum, yapmayacaksın. ‘O ithalatı engelle’ demiyorum, söz verdin, yandaşlarını zengin edeceksin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ilk sandıkta gelecek, ithalatı yasaklayacak o kaynakları Ardahan’ın hayvancısına, çiftçisine aktaracak, bu insanların yüzünü güldürecek.

'ÜRETİCİNİN KREDİ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ'

Çiftçi sayımız 20 yılda 2.8 milyondan 2.3 milyona düşmüş. Nüfus 20 milyon artmış 500 bin çiftçi kayıp. Normalde 500 bin çiftçinin artması lazım. O artmamış, 500 bin de eksilmiş. Yani ülkede 1 milyon çiftçi kayıp. Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 58. Eskiden 35’ti. Yani gençler kaçıyor, çiftçiler kocuyor, yaşlar ilerliyor ve üç gençten ikisi şöyle cevap veriyor, ‘Eğer bir iş bulursam seneye tarımla uğraşmayacağım.’ Üç çiftçiden ikisi genç çiftçilerin bu işi bırakmanın peşinde. Ve yine çiftçilerin neredeyse dörtte üçü banka borçlarıyla, hacizlerle, faizlerle karşı karşıya. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin, faizlerini bir sefere mahsus sileceğiz. Ana parasını da beş yıla böleceğiz. Bunun müjdesini veriyoruz. Tarım ve hayvancılık kenti Ardahan’ı ayrıca ekstra teşvik edeceğiz, hibelerle öncelikli bir kent haline getireceğiz.

'KENDİ KANUNLARINA UYMUYORLAR'

Malum çıkan kanuna göre, ki o kanun yıllar önce Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti’nin ortak oylarıyla, rahmetli Deniz Baykal’ın çağrısıyla çıkmıştı. Gayri safi milli hasılanın yüzde biri çiftçiye destekleme olarak dağıtılacaktı. Bu sene bütçe geldi, gayri safi milli hasıla belli oldu. Bu paranın yüzde biri 615 milyar lira ama çiftçiye destek için ayrılan para 135 milyar lira. Kendi çıkardığı kanuna kendi uymayan, verdiği sözü kendi tutmayanlar sizlerin hak ettiği desteklemenin beşte birini bütçeye koydular. Yani bütçenin tamamı harcansa, tamamı çiftçiye verilse, verilen sözün beşte biri tutulacak. Bu, kendi çıkardığı kanuna uymayanları da size şikayet ediyoruz.

'AKP YAPMAZ, YAPAMAZ'

Ardahanlıların beklentilerinin farkındayız. İl başkanım, milletvekilim, belediye başkanım bugün de anlattılar. Özgür Erdem İncesu Meclis’te konuştu ve dinlediniz. 30 yıldır Doğu Ekspresi bekliyorsunuz. Doğu Ekspresi geliyor, Kars’ta duruyor. Doğu Ekspresi‘nin son durağında Ardahan olması lazım, ilk durağın da Ardahan olması lazım. O tren buraya gelse turizm canlanacak, ekonomide yeni imkanlar ortaya çıkacak, esnafın yüzü gülecek, Ardahanlının yüzü gülecek. 2018 seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan 1 Mart‘ta buraya geldi, Sahara Tüneli‘nin sözünü verdi. O tünel yapıldığında Hopa Limanı’na ulaşım çok kolay olacaktı. Dedi ki, ‘Hazırlıklara başladık. İnşallah seçimden sonra ilk kazmayı vuruyoruz.’ Üstünden beş yıl geçti, halen daha Sahara Tüneli’ne kazmayı vurmadılar.

Bir diğer Ardahan‘a yapılan kandırmaca ise Posof Ilgar Tüneli. Ona da 2017’de göstermelik olarak başladılar. Önce ‘2019’da bitireceğiz’ dediler. Sonra projenin detayları çıktı, bitiş yılında ‘2021’ diye tabelaya yazdılar. 2025 yılındayız, Posof Ilgar Tüneli’nde ilerleme 100 metre. Sadece 100 metre ilerlediler. Çıldır Gölü’nün turizme açılması, Yalnızçam Kayak Tesisleri’nin aktif hale getirilmesi Ardahan için önemli. Bunları AK Parti yapar mı? Vallahi yapmaz, yapamaz. Yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. 2017’den 2025’e; sekiz yılda 100 metre tünel ilerlediyse artık Tayyip Bey'in gözünde Ardahan yok, Ardahanlıların gözünde de bundan sonra Erdoğan yok.

'MAAŞI KİRAYA VERSEN AÇ KALIRSIN'

Erdoğan diyor ki ‘Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim.’ Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit buradaki, Ardahan’daki emekliler. Tayyip Bey gelmeden önce, onun hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde, rahmetli Ecevit’in o beğenmediği son döneminde, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa, kaç para olacak emekli maaşı? 33 bin lira. Bugün 12 bin 500 lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyorlar. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma maaşıdır. Emekliyi sefalete mahkum etme maaşıdır. 14 bin lira ile emekli ev kirası ödese, Ardahan’da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. Yani bütün evlere ödenen kirayı ev sayısına böl, 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş, 12 bin lira ev kirası. Nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun. 6 bin, 7 bin, 8 bin liradan aşağı ev yok. Maaşın yarısından çoğu kiraya geçiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın.

'EMEKLİLERİN CEBİNDEN ÇALDILAR'

Diğer taraftan asgari ücrette 17 bin lirayı bir yıl boyunca zamlamadılar. Neymiş efendim? Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış. Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış, asgari ücret yüzde 1 artınca, enflasyon binde 0,7, 10 binde 7 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe zam yaparken düşünmezsen, doğalgaza zam yaparken düşünmezsen, sene başında MTV, ÖTV’ler arttı, şoför esnafı diyor ki ‘Arabalar eski, kaza yapacağız. Bırak araba değiştirmeyi lastik değiştiremiyorum.’ ÖTV, KDV’yi düşürmezsen enflasyon düşmez. Geçen sene 17 bin 2 liralık asgari ücrete bir yıl boyunca 1 kuruş zam yapmadılar. Enflasyon işte çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa, 2 puan fazla zam verecek.

Emekliye yüzde 12 değil, 11 vermek için, 16 değil, 15 vermek için bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın, Bağ-Kur emeklisinin, tarım Bağ-Kur emeklisinin cebinden para çaldılar.

'GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR'

Yüzde 11 ile, yüzde 15 ile geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa, seçim var. Erdoğan, dün Sayın Erdoğan Manisa’da benim hemşerilerim bağırıyordu, ‘Geçim yoksa seçim var’ diye. Bugün Ardahan’da Ardahanlı hemşerilerim bağırıyor. Eksi 17 derece sıcaklıkta, Türkiye’nin öbür ucunda, Manisa’dan 2 bin 400 kilometre ötede ses aynı. ‘Geçim yoksa, seçim var.’

'EMEKÇİDEN YÜZDE 87 VERGİ'

Erdoğan zenginlerin dostudur. O emekliye bulamadığı parayı, beşli çeteye, 40 haramilere bulmaktadır. Onun 43 zengin müteahhidinin 37’si geçen sene 1 kuruş vergi vermedi ama buradaki Ardahanlıların vergi vermekten anası ağladı. Elektrik kullanırken vergi, suda vergi, mazota vergi, ekmeğe vergi, kıyafete vergi, kırtasiyeye vergi, bu vergilerin; dolaylı vergilerin toplamı yüzde 67. Yüzde 20 de maaşlarından kestin, yüzde 87. Şirketler ne verdi? ‘Yüzde 13’ dedin, yüzde 11 vergi toplandın. Koca koca holdinglerden, koca koca zenginlerden, 40 haramilerden yüzde 11, garibandan, emekliden, emekçiden yüzde 87. Lanet olsun böyle düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin iktidarınızı, halkın iktidarını, emeklinin, emekçinin, çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın iktidarını kuracağız. Var mısınız halkın iktidarını kurmaya? Var mısınız? Göreceksiniz hep birlikte başaracağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız. Biz kazanınca yoksullar kazanacak. Biz kazanınca garibanlar kazanacak. Tuzu kuruların, ensesi kalınların iktidarı bitiyor."

Kaynak: Haber Merkezi