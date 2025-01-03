Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Serbest Bırakıldı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınırken, bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Uzun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Serbest Bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı. Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Uzun, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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