Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerine dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak, yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır" dedi.

'NET BİR İYİLEŞME OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ'

Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte belirginleştiğini, enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün aralık ayında da devam ettiğini belirten Yılmaz, "Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak, 2024 yılsonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir. Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam etmektedir" açıklamasını yaptı..

'DEZENFLASYON SÜRECİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Yılmaz, iç talepte dengelenmeyi amaçladıkları dezenflasyon sürecinde, talep koşullarının enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ifade ederek, "Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile enflasyonu, program döneminde tek haneli seviyelere indirerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: DHA