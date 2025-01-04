Dilan Polat Koğuş Arkadaşı Seçil Erzan’ın Kendisine Ne Öğrettiğini Açıkladı

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat ara kararda tahliye edilmişlerdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Dilan Polat - Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Çoğunlukla evinden, ailesi ve çalışanlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Dilan Polat zaman zaman da yaptığı zikirleri ve namazları anlatmasıyla gündeme geliyor.

"Fatih Terim Fonu" adıyla bilinen sonra "yüksek kârlı gizli fon" davasının sanığı Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Dilan Polat arkadaş oldukları daha önce açıklamıştı şimdi de kendisine ne öğrettiğini açıkladı. İnstagram hesabından paylaştığı hikayesinde çektiği zikirlerden bahsederken koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birlikte hapisteyken dua ettiklerini söyledi.

Dilan Polat’ın açıklaması şu şekilde:

“Bu arada Seçil baya şeyi öğretmişti. Biz aynı koğuşta kalıyorduk ya. Unuttum onu her gün bana yaptırırdı. Hatırlatırdı bana. İyi kızdı bu arada çok iyi kızdı. Allah yar yardımcısı olsun. Ondan çok bahsetmemi istemiyordu bu arada. Çıkarken bizzat tembihlemişti ve mümkün mertebe ondan ve o iki kardeşten yan yanaydı koğuşlarımız hiç bahsetmedim hiç sevmem. Orada yaşanan orada kalır.”

Kendisine öğrettiği duayı söyleyen Polat, “Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil’le” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi