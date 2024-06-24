Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi

Futbol dünyasından pek çok ismi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan ile 'kara para aklama' dahil olmak üzere pek çok suçtan yargılanan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi şunları söyledi:

“Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Müvekkilim, cezaevinde genellikle önümüzdeki celse görülecek duruşma öncesi notlar hazırlıyor. Okumak için kitaplar istiyor.”