Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi

Cezaevinde bulunan Seçil Erzan ile Dilan Polat, dilekçe vererek aynı koğuşta kalmak istedi.

Son Güncelleme:
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi

Futbol dünyasından pek çok ismi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan ile 'kara para aklama' dahil olmak üzere pek çok suçtan yargılanan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa aldı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi şunları söyledi:

“Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Müvekkilim, cezaevinde genellikle önümüzdeki celse görülecek duruşma öncesi notlar hazırlıyor. Okumak için kitaplar istiyor.”

Seçil Erzan ve Bahar Candan koğuşta birbirine girdi: 'Dolandırıcı' kavgası... İnfaz koruma memurları araya girdiSeçil Erzan ve Bahar Candan koğuşta birbirine girdi: 'Dolandırıcı' kavgası... İnfaz koruma memurları araya girdiGüncel
Dilan Polat davasında flaş gelişme: Avukatı ile yollarını ayırdıDilan Polat davasında flaş gelişme: Avukatı ile yollarını ayırdıGüncel

Etiketler
Dilan Polat Seçil Erzan Denizbank Cezaevi Engin Polat
Son Güncelleme:
Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf
Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Bodrum'da kıyı işgali eyleminde ortalık karıştı: Otel yetkilileri, polise ve basın mensuplarına saldırdı Otel yetkilileri, polise ve basın mensuplarına saldırdı!
İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! 8'inci kattan "düşerek" hayatını kaybetti İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu
Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor! "Herkes vergi verdiğini hissedecek" Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor!
AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı: Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı