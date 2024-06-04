Seçil Erzan ve Bahar Candan koğuşta birbirine girdi: 'Dolandırıcı' kavgası... İnfaz koruma memurları araya girdi

Cezaevinde dolandırıcılık suçlamalarıyla aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan birbirine girdi. Araya infaz koruma memurları girdi.

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Seçil Erzan ve Bahar Candan koğuşta birbirine girdi: 'Dolandırıcı' kavgası... İnfaz koruma memurları araya girdi

Farklı dolandırıcılık davalarından Marmara Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan Seçil Erzan ve Bahar Candan arasında ‘dolandırıcı’ kavgası çıktı.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Bahar Candan’ın Erzan’a “Dolandırıcı” diye hitap etmesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı. Erzan’ın “Sen de dolandırıcılık suçlamasıyla buradasın” diye karşılık vermesi üzerine Candan ses tonunu yükselterek “Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı” diye bağırmaya başladı.

İkili arasında tartışma yaşanırken, araya infaz koruma memurlarının girdiği bildirildi.

Seçil Erzan’ın şikayeti üzerine Bahar Candan hakkında tutanak tutulurken, Candan’ın Seçil Erzan’la sürekli cezaevi içinde tartıştığı için daha önce de uyarı aldığı belirtildi.

Seçil Erzan ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle aralarında Fatih Terim başta olmak üzere futbol dünyasından birçok ismi dolandırmakla suçlanırken, Bahar Candan da dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde bulunuyordu.

Etiketler
Bahar Candan Seçil Erzan Cezaevi Fatih Terim
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