AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi
AP Türkiye Raportörü Amor, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasını, ‘demokratik ilkelere açık saldırı' olarak değerlendirdi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de kayyım atanmıştı.
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Sánchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin sosyal medya hesabını da ekleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyum atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu."
And so it begins again: @DEMGenelMerkezi elected mayor of #Hakkari, Mehmet Sıddık Akış, arrested & replaced by a trustee from the Gov. Blatant attack to democratic principles & total disregard to people's will: fastest way for 🇹🇷 Gov to demolish any hope of accession revival— Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) June 3, 2024