AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi

AP Türkiye Raportörü Amor, Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanmasını, ‘demokratik ilkelere açık saldırı' olarak değerlendirdi.

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AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de kayyım atanmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sánchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin sosyal medya hesabını da ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyum atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu."

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