AP Türkiye raportöründen kayyım tepkisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de kayyım atanmıştı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sánchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin sosyal medya hesabını da ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyum atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu."

And so it begins again: @DEMGenelMerkezi elected mayor of #Hakkari, Mehmet Sıddık Akış, arrested & replaced by a trustee from the Gov. Blatant attack to democratic principles & total disregard to people's will: fastest way for 🇹🇷 Gov to demolish any hope of accession revival