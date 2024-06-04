Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çam ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye uçaklar ve helikopterin yanı sıra karadan da orman ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sularında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında çam ağaçlarının yandığı, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile Orhaneli Belediyesi'nden itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir Edremit'te konuşlu 2 adet AT 805 tipi yangın söndürme uçağının bölgeye intikal ettirildiği, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden de bir helikopterin müdahaleye başladığı belirtildi.

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaştığı ifade edilirken, söndürme çalışması sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Demirtaş, bölgede hafif bir rüzgar olduğunu, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "10 hava taşıtı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz bölgede. 40 dekarlık bir alanda şu anda etkili. Çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem