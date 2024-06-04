Eski AKP'li milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

AKP'li eski milletvekili Niyazi Pakyürek 72 yaşında hayatını kaybetti.

Eski AKP'li milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti

AKP 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AKP 22. dönem

Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek hayatını kaybetti. 1952 yılında Üsküp’te dünyaya gelen Pakyürek, daha önce serbest muhasebecilik, İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. Hayatını kaybeden Pakyürek evli ve 2 çocuk babasıydı.

Pakyürek'in cenazesi 5 Haziran Çarşamba günü öğle namazını müteakip Vatan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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