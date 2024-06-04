İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç’te Anagold isimli firmanın işlettiği ve facianın meydana geldiği altın madeninde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık” açıklamasında bulundu.

Bayraktar, "Erzincan İliç’te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha cansız bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.