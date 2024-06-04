Üsküdar’da vakıflara taşınmaz iptali: Yıllık zararları 6 milyon TL

Gerçek Gündem - Tuğba Özer

Üsküdar Belediyesi, eski AKP’li belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde başta Ensar, TÜRGEV ve Aziz Mahmut Hüdayi gibi iktidara yakın vakıfların da aralarında yer aldığı 30 kuruluşa yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerinin iptali için harekete geçti.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye meclisinin haziran ayı toplantısında, bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptali teklifinin Hukuk ve Mülkiye Komisyonu’na havalesini oylamaya sundu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Dedetaş Sayıştay’ın belediye özelindeki denetim raporunda, 49 yıllık tahsislerin hukuka aykırı olduğu yönünde tespitlerin de bulunduğunun altını çizdi. Komisyonun kararının perşembe günü meclise getirilerek oylanması bekleniyor.

"BELEDİYE PERSONELİ DE TAHSİS EDİLDİ"

Yapılan tahsislere ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürü Süleyman Çadır, söz konusu dernek ve vakıflara yapılan tahsislerle ilgili Meclis gündemine sunduğu teklifte şu ifadelere yer verdi:

‘’Belediyemizce çeşitli dernek ve vakıflara bedelsiz olarak tahsis edilen taşınmazların önemli bir bölümünün belediyemiz mülkiyetinde olmayan, kamu hizmeti yapılmak üzere belediyemizce üçüncü kişi ve kurumlara kira parası ile kiralanmış ve kira parası düzenli olarak ödenen taşınmazlar olduğu, yılda 6 milyon lira kira parası ödenerek adı geçen dernek ve vakıflara verildiği belirlendi. Bir kısım belediye personelinin de tahsis edilen bu taşınmazlarda temizlik ve güvenlik işlerine çalıştırılmıştır. Bundan dolayı kamu büyük bir zarara uğramıştır.”

Söz konusu uygulamaya örnek de veren Çadır, belediye tarafından 2015 yılında kiralanan taşınmazın 2015 yılında bir vakfa tahsis edildiğini ve taşınmazın, belediye tarafından ödenen, 2023 yılı aylık kira bedelinin 128 bin lira olduğunu belirtti.

MAALİYETİ 6 MİLYON LİRA

Üsküdar Belediyesi TÜRGEV, ENSAR ve Aziz Hüdayi Vakfı’na 5 adet taşınmazının irtifak (yararlanma) hakkını 49 yıllığına tahsis etmiş ve aralarında yine bu vakıfların da olduğu 25 taşınmazını ise çeşitli vakıf ve derneklere bedelsiz olarak tahsis etmişti. 25 taşınmazın 20’sinin kira bedeli ise belediye tarafından ödenmiş. Söz konusu tahsislerin kira masraflarının belediyeye maaliyeti ise yıllık 6 milyon lira.

İşte Gerçek Gündem’in ulaştığı 30 taşınmazın listesi:

Kaynak: Gerçek Gündem