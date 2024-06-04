Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AKP'lilere 'tasarruf tedbirleri' konusunda net konuştu: 'Uyun'

AKP'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, parti üyelerine tasarruf tedbirlerine uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kamp, seçim sonuçlarının yanı sıra genel merkez ve Meclis faaliyetlerinin yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika gibi konuları da ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda doğalgaz fiyatlarında yıl boyunca zam olmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin diğer ülkelerle dengeli bir politika izleyeceğini vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı şiddeti ve Türkiye'nin bu konudaki uluslararası çabalarını anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar düşeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredat ve okul kantinlerindeki beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı ise et fiyatlarının yakın zamanda düşeceğini belirttiği bir sunum yaptı.

Ayrıca, AKP kampında teşkilatın yeniden yapılandırılması ve yeni isimlerin siyasete katılması konusu da ele alındı.