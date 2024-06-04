Tekirdağ'da 3 milyar TL değerinde doğal gaz rezervi bulundu

Tekirdağ ve Silivri’de yapılan doğal gaz arama çalışmalarında, 3 milyar TL değerinde 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldığı belirtildi.

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Tekirdağ ve Silivri’de yapılan doğal gaz arama çalışmalarında, 4 yeni kuyuda 3 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. Çıkarılan doğal gaz, 2 hafta içerisinde sanayi tesislerine dağıtılmaya başlanacak.

Türkiye’nin doğal gaz üretimi şirketlerinden Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı 2024 Yılı Yeni Sondaj Programı çerçevesinde, Silivri ve Tekirdağ’da açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarmaya başladı.

Gerçekleştirilen 10 milyon dolar yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip 300 milyon metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı. İlk önce Silivri, ardından da Tekirdağ’da ilk ateşin yanmasıyla birlikte mevcut rezerv, dağıtıma hazır hale geldi.

Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğal gaz çıkarma kapasitesine sahip olan TBNG, 2024 sondaj programı ile günlük üretimi yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor. Sondaj programının bitmesi ile beklenen günlük üretim artışının 125 bin metreküp olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Doğalgaz
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