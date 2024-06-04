Görevden alınan belediye başkanından açıklama

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış; yerine de kayyım atanmıştı.

Van'da gözaltına alınan Akış, dün Hakkari'ye getirildi. 24 saatlik avukat görüş yasağı ardından Akış avukatlarıyla görüştü. Akış, yaşananları "demokrasiye darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, dosya hakkındaki gizlilik kararının devam ettiği belirtildi. Belediye başkanıyla görüşen avukatlardan Ömer Akış, hükümet yanlısı medyada müvekkilleri hakkında çıkan haberlerin yargıya etkilemek üzere yapıldığını söyledi.

"İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Avukat ise şu açıklamalarda bulundu:

"Belediye Eş Başkanımız Akış, Diyarbakır’da düzenlenen toplantı dönüşü geç saat olması nedeniyle Van’da kalmak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde Hakkari'ye yola çıkmak üzere iken yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. Yandaş medya tarafından ‘kaçacak iken yakalandı’ iftiraları gerçeği yansıtmamakta. İktidar medyası ayrıca bizim bile ulaşamadığımız ve halen kısıtlılık olan dosyayla ilgili yalan bilgiler paylaşılıyor. Bu durum hedef gösterme ve yargıyı etkileme amaçlıdır. Eş Başkan Akış, 5 Haziran’daki mahkemesine bizzat kendisi katılmak istediğini mahkemeye söyledi. Bunu dile getiren bir kişi neden kaçsın? Bu manipülasyonlara kimsenin inanmaması gerekiyor.”