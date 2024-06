Bahçeli'den Sinan Ateş cinayeti için 'hesaplaşma' çıkışı: "Bugüne kadar sessiz kalışımız..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık önümüzdeki iç ve dış sıcak gündemlere odaklanmalıyız. Gözlerimizi sürekli dikiz aynasında tutarsak karşılaşacağımız ilk engele takılmamız kaçınılmazdır. Arka arkaya eklemlenen seçimler dönemi şimdilik kapanmıştır. Ülkemizi ve milletimizi meşgul eden mühim meselelere tüm yönleriyle kilitlenmekten başka seçeneğimiz de kalmamıştır. Yumuşama kisvesi altında lafla peynir gemisi yüzdürenlerin ne yapacağı ayrıca ele alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, başkalarının gündeminde konu mankeni değil; kendi gündemini inşa ve ihya etmede mahir ve muvaffakiyet sahibidir. Sözde 'demokrat' özde 'demagog' olanların 40 fırın ekmek yemeleri bile faydasızdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yenilenen Pınarbaşı Belediye Başkanı'nın seçiminin ithamında Milliyetçi Hareketçi Partisi'ne ve Kayseri Milletvekilimize karşı sergilediği nezaketsiz ve sevimsiz tutum yakışıksız olduğu kadar mesnetsiz ve temelsizdir. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlüklerin ve hukuksuzlukların olduğunu iddia etmiş; bu iddianın ispatıyla da seçimin tekrarı kararlaştırılmıştır. Kayseri Milletvekilimizin terör estirdiği, küfürler eşliğinde önüne geleni tehdit ettiğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı müfteriliğine yeni bir halka eklemiştir. Bu şahsın ağzından çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı! Bir parti genel başkanı değerlendirmesini bu çerçevede mi yapmalıydı?

ÖZEL'E SERT ÇIKIŞ: DÜMENCİLİĞİN SONU AYLAKLIK VE AYAKÇILIKTIR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı terör ve terörist görmek hususunda önüne geçemediği bir merak içindeyse bize değil, yanı başında vazo gibi tuttuğu, kol kola girdiği emel ve hedef birlikteliği içinde olduğu demli bölücülere bakması en doğru tercih olacaktır. Bize küstahça üslup hatırlatması yapan bu şahsın önce kendi ağzını yıkaması, diline hakim olması, hırs bürümüş gözüne bizi kestirmekten derhal dönüş yapması ikazen tavsiyemdir. Parti yöneticilerimizi ve milletvekillerimizi doğrudan hedef alan, yalan ve yanlışlarla dolu iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yolu yol değildir, sözleri itibarlı ve isabetli değildir. Kendisi her şeyi yapacak, aklına her eseni söyleyecek, her filmin içinde başrole talip olacak; sonra da normalleşmeden ve yumuşamadan bahis açacak... Bu terazi o sıkleti çekmez. Yumuşakça duruş Milliyetçi Hareket Partisi ile bağdaşmaz, asla da yakışmaz. Bir yanağımıza tokat atana diğerini dönemeyiz. Ya aynısıyla cevap veririz ya da uzanan o eli kırıp atarız. Bazıları söz konusu dümen çevirmek olunca hemen kaptan kesiliyor. Bilmiyorlar ki dümenciliğin sonu aylaklık ve ayakçılıktır.

YERLİKAYA'YA TEBRİK

Kucaklaşmanın temeli vatan ve millet sevgisidir. Uzlaşmanın adresi büyük Türk milletidir. Kardeşçe yaşamanın çatısı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Demlenmek bu çatıyı çökertme girişimidir. 31 Mart'ta seçilmiş bir belediye başkanı düşünün. PKK/KCK terör yapılanmasının üst düzey yöneticisi olarak görev alsın. Örgüt nam ve hesabına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergiler toplasın. Terörist cenazeleri ve eylemleri organize ederek halka katılımlarını sağlamak amacıyla baskı yapsın. Mehmetlerimize, polislerimize, sivil vatandaşlarımıza eylem amacıyla dağdan şehre inmiş hainleri evinde barındırsın... Kısaca özetlediğim bu belediye başkanı modeline birebir uyan Hakkari Belediye Başkanı hamdolsun görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınmış, Hakkari Valimiz Hakkari Belediye Başkanı olarak görevlendirilmiştir. İçişleri Bakanımızı yürekten kutluyorum. Bir teröristin seçimde aday gösterilmesi demokrasiye kast etmek, devlet ile halkı karşı karşıya getirmenin hazırlığını yapmaktır.

"BİR PKK'LININ SEÇİME KATILMASI SKANDALDIR"

Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından yargılanması süren bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Türk ve Türkiye düşmanları bellidir. 'Kayyıma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne açık veya gizli hizmet eden kişilik yoksunları bellidir. Türk devletinin gücü, yılanın başını ezen demir yumruğudur.

"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

PKK'lı sözde Hakkari belediye başkanının kirli yakasından nasıl tutulmuşsa diğer kanun ve ahlak kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır. Türkiye muz cumhuriyeti, kabile devleti, işgal ülkesi değildir. Aksini düşünenlere bu vatanın suyu da havası da ekmeği de boğazları dizilecek burunlarından fitil fitil getirilecektir. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti hayal kuranların hevesleri kursağında bırakılmakla kalmayacak; Türk milletinin kudretini topu birden en ağır şekilde göreceklerdir.

"DEMLENMİŞ CHP'DEN TUTUN DA..."

Demlenmiş CHP'ye sormak isterim, bizim hangi konuda yumuşak huylu olmamızı bekliyorsunuz? Normalleşerek hangi karara varacaksınız? Terörist Demirtaş ve DEM'e övgüler yağdıranlar maksadınız nedir, bize ne anlatmak istiyorsunuz? Bildiğiniz bir şey varsa itiraf ediniz. 'Gafletteydik, uyuyorduk, haberimiz olmadı' mı diyeceksiniz? 'Görmedik, bilmedik, düşünmedik' mi diyeceksiniz? 'Zalimler böyle buyurdu, korktuk ve saklandık' mı diyeceksiniz? Demlenmiş CHP'den tutun da diğer muhalefet partileri söylesin de bilelim; bu kokuşmuşluğu nasıl telafi edecekler? Bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Türkiye'yi hain bir suikastın hedefine getirmek isteyen terör ve bölücülük cephesi çok iyi bilmelidir ki büyük Türk milleti birliğini ve bütünlüğünü sonuna kadar müdafaa edecektir.

Türkiye'nin kanlı bir kardeş kavgasına sürüklenmesini önlemek, bu vatanı ve milleti gönülden seven herkes için birinci öncelikli ve en önemli görevdir. Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü tacizler malumdur. Ancak gericilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına ve tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü Gençlik Türkiye için bir felaket olacak böyle bir kavganın tarafı olmayacaktır.

"ELİNDE ÜLKÜCÜ KANI OLANLARLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkü ocakları aleyhine tedavüle sokulan karanlık senaryolar artan dozlarda ilerletilmektedir. Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocaklarının suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz, takip ediyoruz. Verilmeyecek bir hesabımız olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz. 55 yıllık mazimizin damıtılan şuuruyla dostumuzu da dostumuzu da tefrik edecek karakter bizde vardır. Elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyorum. Hesaplaşmaya hazırız, hesaplaşmadan kaçmayız! Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz. Bugüne kadar sessiz kalışımız ülkücü katillerini unuttuğumuz anlamına asla gelmemelidir."

Kaynak: Gerçek Gündem