Boşanmasının Ardından Soluğu Eğlence Mekanında Aldı! Çiğdem Sabancı Yeni Hayatına Dansla 'Merhaba' Dedi

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, 27 yıllık eşi Erol Bilen ile boşanmasının ardından soluğu eğlence mekanında aldı. Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında arkadaşları ve avukatlarıyla bir araya gelen Sabancı, boşanmasını dans ederek kutladı.

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İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı, 2023 yılında 27 yıllık eşi Erol Bilen’e boşanma davası açmıştı. Çiftin ayrılık süreci, cemiyet hayatının en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.

Çiğdem Sabancı ve Erol Bilen arasındaki boşanma davası çarşamba günü sonuçlandı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro, toplamda ise 54 milyon euro manevi tazminat talep eden Faruk Bilen’in, eşine 500 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çiğdem Sabancı, aldığı tazminatı Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayacağını açıkladı.

AYRILIĞI DANSLA KUTLADI

Zorlu boşanma sürecinin ardından Çiğdem Sabancı, soluğu eğlence mekanında aldı. İstanbul Beşiktaş’taki 5Masa Akaretler’de düzenlediği kutlamada, boşanmayı coşkuyla kutlayan Sabancı’ya avukatları da eşlik etti. Çiğdem Sabancı, "Çav Bella" şarkısı eşliğinde dans etti, arkadaşlarıyla eğlencenin tadını çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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