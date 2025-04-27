Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı

Şirket, içinde ölümcül toksik madde bulunma ihtimali tespit edilen ürünlerin toplatılacağını duyurdu. Geri çağırma, beyaz metal vidalı kapaklı, şeffaf cam şişelerde satılan 10 onsluk Martinelli Elma Suyu ürünlerini kapsıyor. Etiketinde "0 41244 04102 2" ürün numarası ve "5 Aralık 2026" son tüketim tarihi bulunan şişeler, genellikle dörtlü paketler halinde piyasaya sunulmuştu.

PATULİN TOKSİNİ RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ürünlerde küf kaynaklı tehlikeli bir mikotoksin olan patulin kontaminasyonu şüphesi nedeniyle gönüllü geri çağırma yapıldığını bildirdi. Patulin, insanlarda ve hayvanlarda akut zehirlenmeden bağışıklık sistemi bozukluklarına ve kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

FDA TÜKETİCİLERE UYARI YAPTI

Şu ana kadar ürün tüketimine bağlı bir sağlık bildirimi yapılmasa da, FDA tüketicilere bu elma suyunu kesinlikle tüketmemeleri uyarısında bulundu. Vatandaşlardan ürünleri imha etmeleri ya da satın aldıkları mağazalara iade etmeleri istendi. Tüketim halinde öksürük, nefes darlığı, mide bulantısı, karın ağrısı ve cilt döküntüleri gibi belirtiler görülebileceği ifade edildi.

28 EYALETTE GERİ ÇAĞIRMA OPERASYONU

Toplamda 28 eyalette satılan 7.234 kutu ürün, yani 173.616 şişe elma suyu geri çağrıldı. FDA, söz konusu geri çağırmayı "Sınıf 2" kategorisinde değerlendirdi ve ürünün kullanılması halinde sağlık riskleri doğurabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi