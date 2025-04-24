Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması

İstanbul’un birçok noktasında hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece fiziksel yapıları değil, dijital iletişim ağlarını da etkiledi. Deprem anında mobil hatlarda ve internet bağlantılarında yaşanan kesintiler, vatandaşların iletişim kurmasını zorlaştırdı. Bu durum, internet veya GSM bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilen mesajlaşma uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

ÇEVRİMDIŞI İLETİŞİMİN GÜCÜ

Bluetooth ve mesh ağ teknolojilerini kullanan bu uygulamalar, kullanıcıların doğrudan birbirine bağlanmasını sağlayarak kriz anlarında iletişim köprüsü kuruyor. İşte acil durumlarda kullanılabilecek 4 çevrimdışı mesajlaşma uygulaması...

KRİZ ANLARINDA ÖNE ÇIKAN 4 UYGULAMA

FireChat: Bluetooth ve Wi-Fi sinyalleriyle çalışan FireChat, mesh ağ teknolojisi sayesinde yakın mesafedeki kullanıcıları bir araya getiriyor. 2014’teki Hong Kong protestolarında popüler olan bu uygulama, internet olmadan güçlü bir iletişim ağı oluşturabiliyor.

Bridgefy: Yaklaşık 100 metre mesafede Bluetooth üzerinden şifreli mesajlaşma imkanı sunan Bridgefy, mesajları diğer cihazlar aracılığıyla daha uzak noktalara ulaştırabiliyor. Özellikle Ukrayna gibi kriz bölgelerinde sıkça kullanılan uygulama, güvenilirliğiyle dikkat çekiyor.

Zello Walkie Talkie: Telsiz tarzı sesli iletişim sunan Zello, düşük bant genişliğiyle çalışsa da internet bağlantısı gerektiriyor. Ancak acil durum ekipleri ve arama kurtarma grupları için hızlı ve etkili bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.

Signal Offline Messenger: Signal’in çevrimdışı versiyonu, 100 metreye kadar mesajlaşma imkanı sunsa da kullanıcı deneyimleri sınırlı. Uzmanlar, bu tür uygulamaların kriz öncesi test edilmesini öneriyor.

VATANDAŞLARA TEST ÖNERİSİ

Uzmanlar, bu uygulamaların acil durumlarda sorunsuz çalışması için önceden indirilip test edilmesi gerektiğini belirtiyor. Deprem gibi kriz anlarında iletişim kurabilmek, hayati önem taşıyor. Bu uygulamalar, kesintilere karşı hazırlıklı olmak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi