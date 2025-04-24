İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda

Can kaybı yaşanmazken, panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, İstanbul’da geçmişte yaşanan büyük depremler yeniden gündeme geldi.

TARİHE “KÜÇÜK KIYAMET” OLARAK GEÇTİ

İstanbul’un tarihindeki en büyük deprem 10 Eylül 1509’da yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen bu şiddetli sarsıntı, tarihe “Küçük Kıyamet” adıyla geçti. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi’nin kuzeydoğusu olduğu tahmin ediliyor.

1509 depremi, büyük can ve mal kaybına yol açtı. Kayıtlara göre 4 bin ila 13 bin arasında insan hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı. Kentte 1070 hane yıkılırken, çok sayıda yapı da ağır hasar gördü. Oluşan tsunami dalgalarının 6 metreye kadar yükselerek şehir surlarını aştığı ve birçok semtte yıkıma neden olduğu belirtildi.

Deprem Bolu’dan Edirne’ye kadar geniş bir alanda hissedildi ve son 500 yıl içinde Marmara Bölgesi’nde kaydedilen en büyük yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

BÜYÜK DEPREM UYARISI: BEKLENTİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’da yaşanan son depremin ardından uzmanlardan uyarılar da gecikmedi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marmara Denizi’ndeki depremlerin beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi olmadığını, ancak bu sarsıntıların Kumburgaz fayı üzerindeki stresi artırdığını belirtti.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak. Deprem, olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Önlem almak için deprem olmadan harekete geçmek gerekir. Kenti depreme hazırlamak, sadece bina yapmakla değil, deprem dirençli şehir planlamasıyla mümkündür. Hükümet, belediye ve halk birlikte çalışmalıdır. Artık gerekeni halk yapmalı; gözetim ve denetim görevini üstlenmelidir.”

Uzmanlara göre İstanbul için olası büyük depreme hazırlık süreci, bilimsel veriler doğrultusunda hızla tamamlanmalı.

Kaynak: Haber Merkezi