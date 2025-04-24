Emeklilikte Statü Belirleyen 2520 Gün Şartı Ne Anlama Geliyor? Özgür Erdursun Açıkladı

İLK SİGORTA GİRİŞ TARİHİ EMEKLİLİĞİN ANAHTARI

Emeklilik hesaplamalarında belirleyici olan en temel unsur, ilk sigortalılık tarihi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, EYT kapsamında değerlendiriliyor ve yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına sahip oluyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar, farklı yaş ve prim gün şartlarına tabi tutuluyor. Borçlanma ile sigorta başlangıç tarihi geriye çekilenler için de bu tarih hayati önem taşıyor.