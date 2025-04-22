Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor

Yoğurtla birlikte ya da çay olarak tüketildiğinde etkisi artan bu baharat, özellikle Akdeniz ve Ortadoğu mutfağında sıkça tercih ediliyor. Kırmızı renge sahip meyvelerinin kurutulmasıyla elde edilen bu toz baharat, yemeklere lezzet katarken sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Bahsi geçen bitki ise sumak.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Sumak, içerdiği yüksek miktardaki antioksidanlarla öne çıkıyor. Özellikle antosiyanin, flavonoid ve fenolik asit gibi bileşenler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücrelerin korunmasına yardımcı oluyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve birçok kronik hastalığa karşı koruma sağlıyor.

İLTİHAPLANMAYI ENGELLİYOR

Sumakta bulunan doğal bileşenler, iltihap önleyici özellikler taşıyor. Bu yönüyle eklem ağrılarının hafifletilmesine destek olurken, romatizma gibi iltihabi rahatsızlıkların etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi yaygın sindirim problemleri üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen sumak, sindirim enzimlerinin çalışmasını destekleyerek mide ve bağırsak sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Özellikle yemeklerden sonra tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırıyor.

KAN ŞEKERİNE DENGE SAĞLIYOR

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, sumağın kan şekerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sumak tüketiminin insülin direncini azaltabileceği ve bu sayede diyabet hastaları için destekleyici olabileceği belirtiliyor.

KALP DAMAR SAĞLIĞINA KATKI SUNUYOR

Kalp ve damar sağlığını destekleyen etkileri de sumağın önemli özellikleri arasında yer alıyor. Antioksidanlar sayesinde kan damarlarında genişleme sağlanabiliyor, tansiyon dengelenebiliyor ve kötü kolesterol seviyeleri düşürülebiliyor. Bu durum da kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki yaratıyor.

Sumak, hem lezzetiyle sofralara tat katarken hem de vücut sağlığına sunduğu faydalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi