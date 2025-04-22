Ev Kadınlarına Emeklilik Yolu Gözüktü: Kimler Yararlanabilecek?

Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik devrim niteliğinde bir proje hayata geçiriliyor. "Aile Koruma Kalkanı" paketi içinde yer alan bu düzenleme ile ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacak.

Projeden, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları, sigorta geçmişi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanabilecek.