Ev Kadınlarına Emeklilik Yolu Gözüktü: Kimler Yararlanabilecek?
Hiç sigortası olmasa bile tüm ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Devlet, primin üçte birini karşılayacak, annelere erken emeklilik avantajı sağlanacak. İşte yeni düzenlemenin detayları....
Kaynak: Star Haber
Aile Yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik devrim niteliğinde bir proje hayata geçiriliyor. "Aile Koruma Kalkanı" paketi içinde yer alan bu düzenleme ile ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacak.
Projeden, 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ev kadınları, sigorta geçmişi olup olmadığına bakılmaksızın faydalanabilecek.
Star Haber'e göre projede en dikkat çekici nokta, devletin prim desteği. Ev kadınlarının ödeyeceği sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. 15 yıl süresince yapılacak ödemelerde devlet desteği, bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında toplamda yaklaşık 500 bin TL'ye ulaşacak.
Başvuru yapan kadınlar, isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden kaydolacak ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayılacak. Primler her ay düzenli olarak ödenecek ve işlemler internet üzerinden kolayca yapılabilecek.
Projede çocuk sayısına bağlı olarak esneklik tanınacak. Çocuk sahibi anneler, "yıpranma payı" benzeri uygulamalar sayesinde daha erken emekli olabilecek.
Bu düzenleme, ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmasının yanı sıra, uzun vadede ekonomik bağımsızlıklarını da güçlendirmeyi hedefliyor.