Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin

Asteraceae, yaklaşık 25.000 ila 35.000 türüyle çiçekli bitkiler dünyasının en kalabalık ailesini oluşturuyor. Bu ailenin üyeleri, tüm çiçekli bitkilerin yaklaşık %10’unu temsil ediyor. Ancak bu geniş aile içerisinde yer alan bazı türler, doğaya ciddi zararlar verebilecek potansiyele sahip.

YILLIK PİRE BÖCEĞİ DOĞAL DENGEYİ BOZUYOR

'Beyaz pire böceği' ya da 'ince ışınlı pire böceği' olarak bilinen bu bitki türü, uygun çevresel koşullarda hızla çoğalarak çevresindeki bitki örtüsünü baskı altına alabiliyor. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altındaki bitkiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

TOHUMLARI KİLOMETRELERCE UZAKLIĞA YAYILABİLİYOR

Alman basınında yer alan bilgilere göre, bu bitki tek bir sezonda 50.000’den fazla tohumu rüzgarla taşıyan küçük şemsiyeler aracılığıyla kilometrelerce uzağa yayabiliyor. Bu yayılma kapasitesi nedeniyle bahçelerde kontrol altına alınmadığında geniş alanları işgal edebiliyor. Aynı zamanda, evcil hayvanların bu bitkiden uzak durması da kontrolsüz şekilde yayılmasını kolaylaştırabiliyor.

KOMPOSTA GİTMEDEN TAMAMEN TEMİZLENMELİ

Bahçelerdeki diğer bitkilerin zarar görmemesi için pire böceği olarak bilinen bu türün, kökleriyle birlikte sökülerek imha edilmesi gerekiyor. Kompost sistemine dahil edilmesi, yayılmasını daha da kolaylaştırabileceği için önerilmiyor.

PAPATYA İLE KARIŞTIRILMAMASI İÇİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER

Papatyaya çok benzeyen bu bitkiyi ayırt etmek her zaman kolay olmasa da bazı fiziksel özellikleriyle fark edilebiliyor:

Yaprak Yapısı: Pire böceğinin yaprakları dar, dişli ve gövdede dönüşümlü dizilirken, papatyanın yaprakları daha yuvarlak, yumuşak ve toprağa daha yakın şekilde gelişir.

Koku: Papatya, yaprakları ya da çiçekleri ezildiğinde ayırt edici bir koku yayar. Pire böceği bu kokuya sahip değildir.

Boyut ve Büyüme Şekli: Pire böceği 30 santimetre ile 1 metreye kadar uzayabilirken, papatyalar genellikle 15 santimetreyi geçmez.

Çiçek Yapısı: Pire böceğinin çiçekleri daha gevşek, sarımsı beyaz ve narin yapraklara sahipken, papatyaların sarı merkezleri daha kavisli yapıdadır. Pire böceğinde ise bu merkez düz yapıdadır.

Bahçenizde bu belirtilere sahip bir bitkiyle karşılaşırsanız, doğanın korunması adına vakit kaybetmeden müdahale edilmesi tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi