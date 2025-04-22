Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı! Rekora Çok Yakın...

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla birlikte küresel piyasada da dengelerin değişmesiyle döviz kuru uzun süredir istikrarsız bir gidişat izliyor. Haftanın ikinci iş gününde dolar ve euroda yine yükseliş eğilimi görülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

22 Nisan 2025 Salı günü İstanbul serbest piyasada dolar 38,2490 liradan alınan dolar, 38,2510 liradan satılıyor. 44,1420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1440 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 38,1920 lira, euronun satış fiyatı ise 44,0020 lira olmuştu. Euro, gün içinde 44,1462 liradan rekor kırmıştı.

Kaynak: AA