Dövizde Günün İlk Rakamları: Euro Rekor Kırdı
Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,2099 liradan, euro 44,1462 liradan haftaya başladı.
Küresel piyasalar tarife gerilimleri ve makro ekonomik gelişmelerin etkisi dövizi etkilemeye devam ediyor. Dolarda yatay seyir sürüyor, euro ise yukarı yönlü ivme kazandı.
EURO 44 LİRAYI AŞTI
Serbest piyasada 38,1920 liradan alınan dolar, 38,2099 liradan satılıyor. 44,1462 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1260 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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