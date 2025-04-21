Dövizde Günün İlk Rakamları: Euro Rekor Kırdı

Dolar ve euroda hareketlilik devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,2099 liradan, euro 44,1462 liradan haftaya başladı.

Son Güncelleme:
Dövizde Günün İlk Rakamları: Euro Rekor Kırdı

Küresel piyasalar tarife gerilimleri ve makro ekonomik gelişmelerin etkisi dövizi etkilemeye devam ediyor. Dolarda yatay seyir sürüyor, euro ise yukarı yönlü ivme kazandı.

EURO 44 LİRAYI AŞTI

Serbest piyasada 38,1920 liradan alınan dolar, 38,2099 liradan satılıyor. 44,1462 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 44,1260 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,1770 lira, euronun satış fiyatı ise 43,6300 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Av Yasakları Başladı Tezgahta Onlar Yer Aldı! 250 Liradan Satılıyor Av Yasakları Başladı Tezgahta Onlar Yer Aldı! 250 Liradan Satılıyor
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı: Fiyatlar Uçuşa Geçti Altında Yine Tarihi Rekor! Fiyatlar Uçuşa Geçti
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı Vahşice Katletmişti! Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı Korkunç Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu
'Kısmi Af' Yolda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzenlemelere Onay 'Kısmi Af' Yolda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzenlemelere Onay
Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı: Fiyatlar Uçuşa Geçti Altında Yine Tarihi Rekor! Fiyatlar Uçuşa Geçti
Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı: Bugün Başlıyor, Günlerce Sürecek Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı