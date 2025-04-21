Altın Yeni Haftaya Rekorla Başladı: Fiyatlar Uçuşa Geçti

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan jeopolitik gerginlikler, altına olan talebi artırıyor. Doların değer kaybetmesiyle birlikte yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye başladı. Bu durum, iç piyasada altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

Altın fiyatları, haftaya yükseliş trendiyle başladı. 21 Nisan 2025 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde fiyatlar yukarı yönlü hareket ediyor.

Ons altın 3 bin 384 dolara yükselerek bir kez daha rekor kırdı.

UZMANLARDAN UYARI

Ekonomistler, altın fiyatlarının orta ve uzun vadede güçlü seyrini koruyabileceğini belirtiyor. Ancak kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiği uyarısında bulunuyorlar. Yatırım yapmadan önce piyasa analizlerinin dikkatle takip edilmesi öneriliyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış 4.150,31

Satış 4.150,79

ÇEYREK ALTIN

Alış 6.850,00

Satış 6.897,00

YARIM ALTIN

Alış 13.703,00

Satış 13.796,00

Kaynak: Haber Merkezi