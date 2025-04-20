Trafikte Bu Hataya Düşen Büyük Kaybeder! 62 Bin Lira Para Cezası Var

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi’nde eski belediye binası arkasında drift attığı belirlenen otomobili tespit etti. Sürücü, polis ekiplerinin Mola Kavşağı’nda yaptığı “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Takip sonucu yakalanan şahsın alkollü olduğu anlaşıldı.

DÖRT AYRI İHLALDEN CEZA YAZILDI

Yapılan kontrollerde, sürücünün ikinci kez alkollü araç kullandığı tespit edildi. Bunun yanı sıra drift atmak, polis ikazına uymamak ve kırmızı ışık ihlali gibi suçlardan toplam 62 bin 768 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

KAMERALARA YANSIDI

Drift anı ve sürücünün ekiplerden kaçışı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntüler delil olarak dosyaya eklendi.

Kaynak: İHA