Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 12 Bin 688 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat, 12 bin 688 lira 48 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 12 Bin 688 Lira Oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 18 Nisan tarihli işlemlerde toplam piyasa hacmi 42 milyon 204 bin 505 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün 28 milyon 357 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

GÜNLÜK GAZ TİCARET MİKTARI 3,3 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Spot piyasada günlük doğal gaz ticaret hacmi 3 milyon 377 bin metreküp olarak gerçekleşti. Referans fiyatın yükselmesiyle birlikte işlem hacmindeki artış dikkat çekti. Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 322 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 54 lira 6 kuruş olarak duyuruldu.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPAN GAZ MİKTARI 138 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün ulaştırılan toplam doğal gaz miktarı 138 milyon 85 bin 35 metreküp oldu. Aynı gün içerisinde piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 300 bin 599 metreküp olarak kaydedildi. Bu veriler, arz ve talep dengesinin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koydu.

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Kaynak: AA

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