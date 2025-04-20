Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün dikkat çekici bir artış gösterdi. Bir önceki güne göre yüzde 52,6 artan işlem hacmi, toplamda 1 milyar 610 milyon 913 bin 659 liraya ulaştı.
Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi. Bu fiyat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında geçerli olacak. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.255 lira 1 kuruş seviyesinde olacak.
ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI
Yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 663 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 640 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.
GÜNCEL SPOT FİYATLARDA GENİŞ BANT
Bugünkü spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 58 lira 31 kuruş olarak kayıtlara geçti. Bu fiyat aralığı, gün içerisindeki dalgalanmanın büyüklüğüne işaret etti.
Kaynak: AA