Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira olarak belirlendi. Bu fiyat 19.00 ile 22.00 saatleri arasında geçerli olacak. En düşük fiyat ise saat 12.00’de 1.255 lira 1 kuruş seviyesinde olacak.

ORTALAMA FİYATLAR AÇIKLANDI

Yarın için bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 663 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 640 lira 35 kuruş olarak hesaplandı.

GÜNCEL SPOT FİYATLARDA GENİŞ BANT

Bugünkü spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 58 lira 31 kuruş olarak kayıtlara geçti. Bu fiyat aralığı, gün içerisindeki dalgalanmanın büyüklüğüne işaret etti.

Kaynak: AA