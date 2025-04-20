İsa Karakaş'tan Emeklileri Sevindirecek Haber! Bütün Emekliler Yıllardır Bu Haberi Bekliyordu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur’lu sigortalı, uzun süredir kademeli emeklilikteki adaletsizliklerin giderilmesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş’tan gelen açıklamalar ise bu konuda umutları yeniden yeşertti. Meclis ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdindeki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Karakaş, gelişmeleri ilk olarak kamuoyuna duyuracağını söyledi.

İsa Karakaş'tan Emeklileri Sevindirecek Haber! Bütün Emekliler Yıllardır Bu Haberi Bekliyordu

Türkiye’de emeklilik sisteminin en tartışmalı noktalarından biri olan 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılık, özellikle kadın memurlar ve Bağ-Kur’lular için ciddi mağduriyetlere neden oluyor. SGK Başuzmanı Karakaş, bu tarihten sonra sigortalı olanların, aynı işi yapan kişilerle kıyaslandığında daha fazla prim ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

7200 GÜN VE 9000 GÜN ARASINDAKİ UÇURUM GÜNDEMDE

Karakaş’ın açıklamalarında öne çıkan bir diğer başlık ise 8 Eylül 1999’un emeklilik açısından belirleyici bir sınır olduğu gerçeği oldu. Bu tarihten bir gün önce sigortalı olan kadın memurlar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, bir gün sonra sigortalı olanlar için bu sayı 9000 güne çıkıyor. Karakaş, aradaki bu farkı "açık bir uçurum" olarak değerlendirdi.

İsa Karakaş'tan Emeklileri Sevindirecek Haber! Bütün Emekliler Yıllardır Bu Haberi Bekliyordu - Resim : 1

KADINLARA 1800 GÜN FAZLA PRİM YÜKÜ ELEŞTİRİSİ

Kadınların üretim sürecindeki rollerine de dikkat çeken Karakaş, özellikle 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayan kadınların 1800 gün daha fazla prim ödemek zorunda kalmasını adaletsizlik olarak nitelendirdi. Bu durumun kadın çalışanların hem motivasyonunu düşürdüğünü hem de psikolojik yıpranmalara yol açtığını dile getirdi.

İsa Karakaş'tan Emeklileri Sevindirecek Haber! Bütün Emekliler Yıllardır Bu Haberi Bekliyordu - Resim : 2

“ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, ADALET” VURGUSU

İsa Karakaş, erken emeklilik uygulamalarına karşı olduğunu açıkça ifade ederken, mevcut dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini savundu. Karakaş’a göre özellikle kadın memur ve Bağ-Kur’lulara uygulanan 1800 günlük farkın hafifletilmesi ve bu konuda yasal düzenlemenin artık ertelenmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. Emeklilikte kademeli geçişin yarattığı eşitsizliklerin çözümü için atılacak adımlar, milyonlarca kişiye umut olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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