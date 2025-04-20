2025 Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Alacaklar Dikkat! En Ucuz Kurbanlıklar Bu Şehirlerde
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelinde kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan fiyatlarında bazı şehirler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte en ucuz kurbanlık satan şehirler...
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan değerlendirmelere göre, büyükbaş kurbanlıkta en düşük fiyatlar Antalya ve Gaziantep’te, küçükbaşta ise Konya, Adana ve Ankara’da görülüyor.
İLLERE GÖRE FİYATLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR
Türkiye genelinde kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Et verimi, hayvanın cinsi ve büyüklüğüne göre şekillenen fiyatlar, bazı illerde daha ekonomik seviyelerde. Özellikle büyükbaş kurbanlık fiyatlarında Antalya ve Gaziantep öne çıkarken; küçükbaşta ise Konya, Adana ve Ankara nispeten daha uygun seçenekler sunuyor.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI
Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar için illere göre belirlenen fiyat aralıkları şöyle sıralanıyor:
Ankara: Büyükbaş 90.000 - 250.000 TL, küçükbaş 8.000 - 20.000 TL
İzmir: Büyükbaş 80.000 - 250.000 TL, küçükbaş 10.000 - 20.000 TL
Bursa: Büyükbaş 80.000 - 220.000 TL, küçükbaş 15.000 - 25.000 TL
Konya: Büyükbaş 100.000 - 180.000 TL, küçükbaş 8.000 - 17.000 TL
Gaziantep: Büyükbaş 75.000 - 170.000 TL, küçükbaş 10.000 - 20.000 TL
Şanlıurfa: Büyükbaş 100.000 - 160.000 TL, küçükbaş 10.000 - 17.000 TL
İzmit: Büyükbaş 120.000 - 250.000 TL, küçükbaş 15.000 - 25.000 TL
Adana: Büyükbaş 80.000 - 150.000 TL, küçükbaş 9.000 - 18.000 TL
Antalya: Büyükbaş 75.000 - 180.000 TL, küçükbaş 12.000 - 22.000 TL
Diyarbakır: Büyükbaş 100.000 - 180.000 TL, küçükbaş 10.000 - 15.000 TL
FİYATLAR TALEBE VE HAYVAN SAYISINA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR
Uzmanlar, fiyatların illerdeki arz-talep dengesi, besi maliyetleri ve ulaşım giderlerine bağlı olarak farklılık gösterebileceğini vurguluyor. Kurbanlık hayvan alacak vatandaşların, hem bütçelerine hem de dini vecibelere uygun hayvanları seçerken dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.