2025 Kurban Bayramı'nda Kurbanlık Alacaklar Dikkat! En Ucuz Kurbanlıklar Bu Şehirlerde

İLLERE GÖRE FİYATLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Türkiye genelinde kurbanlık fiyatları bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Et verimi, hayvanın cinsi ve büyüklüğüne göre şekillenen fiyatlar, bazı illerde daha ekonomik seviyelerde. Özellikle büyükbaş kurbanlık fiyatlarında Antalya ve Gaziantep öne çıkarken; küçükbaşta ise Konya, Adana ve Ankara nispeten daha uygun seçenekler sunuyor.