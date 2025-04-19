Altın, Dolar, Borsa, Euro... Parasını Buna Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı
Nisan ayının ikinci haftasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Nisan ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın, bu hafta da öne çıkarken, borsa kaybettirdi.
BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık dalgalı seyrin ardından önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 oranında değer kaybederek 9.317,24 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördü.
ALTIN YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 2,73 artarak 4.068 liraya ulaştı.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da benzer şekilde yüzde 2,70 yükseliş göstererek 27.506 liraya çıktı.
Çeyrek altın ise geçen haftaki 6.633 lira seviyesinden yüzde 2,74 artarak 6.815 liraya kadar yükseldi.
DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ
ABD doları, haftayı yüzde 0,30 artışla 38,1770 liradan kapatırken, Euro ise daha güçlü bir performans sergileyerek yüzde 0,86 artışla 43,6300 liraya yükseldi.
FON PİYASASININ PARLAYAN YILDIZI
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,12, emeklilik fonları ise yüzde 0,51 oranında değer kazandı.
Fon kategorileri arasında ise en yüksek getiri yüzde 6,11 ile kıymetli maden fonlarından geldi.
Finans piyasalarında dalgalanmanın sürdüğü bu dönemde, yatırımcıların gözdesi altın ve kıymetli maden fonları oldu. Borsa ise bu hafta yüz güldürmedi.