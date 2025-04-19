Altın, Dolar, Borsa, Euro... Parasını Buna Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırımı

Nisan ayının ikinci haftasında finansal piyasalarda en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın, bu hafta da öne çıkarken, borsa kaybettirdi.

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık dalgalı seyrin ardından önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 oranında değer kaybederek 9.317,24 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta boyunca en düşük 9.245,26 ve en yüksek 9.492,29 puanı gördü.