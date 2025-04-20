Av Yasakları Başladı Tezgahta Onlar Yer Aldı! 250 Liradan Satılıyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında, levrek, barbun ve çipura kilogramı 350, istavrit ve mezgit 250 liradan satılıyor. Bu fiyat aralığı, balığın boyutuna ve tazeliğine göre farklılık gösterebiliyor.

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Av Yasakları Başladı Tezgahta Onlar Yer Aldı! 250 Liradan Satılıyor

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında somon, levrek, çipura, alabalık, hamsi ve palamut gibi çeşitli balık türleri de yer alıyor. Somonun kilogramı 250 lira, levrek ve çipura 300 lira, alabalık ve hamsi ise 200 liradan satışa sunuluyor. Palamut ise adet başına 175 liradan alıcı buluyor. ​

Balıkçılar, son günlerde yaşanan rüzgarlı hava koşulları nedeniyle denize açılamayan teknelerden dolayı tezgahlara az miktarda balık geldiğini belirtiyor. Hamsinin çekilmesinin ardından istavrit ve mezgitin bollaşmasıyla fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. ​

Av Yasakları Başladı Tezgahta Onlar Yer Aldı! 250 Liradan Satılıyor - Resim : 1

Balıkçı Gökmen Aydın, "Av yasakları başladığı için bunlara ağırlık var şu anda. Küçük kayıklar istavrit, mezgit gibi türleri de getiriyor, fiyatlar uygun. Alabalık ile somonu kilogramı 150 liradan satıyoruz. Bir kilo somon ya da alabalık bir aileyi doyurabilir. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

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