İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak
Küresel ekonomik belirsizliklerin derinleşmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. ABD’nin başlattığı ticaret savaşlarının etkisiyle ons altın uluslararası piyasalarda 3.327 dolara kadar tırmanırken, yurt içinde gram altın fiyatı 4.000 TL’yi aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği “bu seviyelerden altın alınır mı?” sorusuna açıklık getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Haftalık bazda gram altında yüzde 2’yi aşan bir yükseliş yaşandığını belirten Memiş, piyasaların ABD, İngiltere ve Avrupa’da kapalı olduğu dönemde ons altında sınırlı hareket gözlendiğini vurguladı. 3.327 dolardan kapanış yapan ons altında yılbaşından bu yana yüzde 24 prim gerçekleştiğini aktaran Memiş, kısa vadede düşüş beklentisini sürdürdüğünü belirtti.
ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Memiş, teknik olarak ons altının 3.150, 3.090 ve 3.000 dolar seviyelerine geri çekilebileceğini söyledi. “Evet, yıl içinde 3.500 dolar seviyeleri görülebilir. Ancak kısa vadede bu balon fiyatlamanın bir düzeltmeye girmesi kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN 4.000 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE
Gram altının 4.142 TL seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, bu fiyat seviyesinden alım yapmadığını ve beklemeyi tercih ettiğini vurguladı. “4000 lira seviyesinin altına sarkarsa, daha önce iki kez test edilen 3740 TL destek seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle 4000 lira üzerindeki fiyatlardan alım yapmam” dedi.
FİZİKİ ALTINA DÖNÜŞ İÇİN UYGUN ZAMAN
Memiş, bankada altın birikimi olan yatırımcılar için bu seviyeleri fiziki altına dönüş fırsatı olarak değerlendirdi. “Sanal altınlar bozdurulup, düşüş beklendiği dönemde yeniden yerine konulabilir” diyerek yatırımcıların zarar etmeden hareket edebileceğini aktardı.
KREDİ BORÇLARI OLANLARA UYARI
Yüksek altın fiyatlarının, banka kredisi borcu bulunanlar için bir avantaja çevrilebileceğini ifade eden Memiş, “Elde edilen kazançla ara ödeme ya da borcun tamamını kapatma imkânı doğabilir. Bu da ek bir mali kazanç anlamına gelir” şeklinde konuştu. Yatırımcıların bu süreçte bankalarıyla faiz indirimi ve erken ödeme seçeneklerini değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
ALTINDAN ELDE EDİLEN KÂRLA EV VE ARAÇ ALIMI GÜNDEMDE
Yatırım amacıyla altın bulunduran ancak yakın dönemde ev ya da araç almayı planlayanlara da çağrıda bulunan Memiş, “Kısa vadeli bu fırsatları değerlendirmek için bu seviyelerden altın bozdurulabilir. Özellikle %34’e varan prim sonrasında böyle bir adım, yatırımcının kazancını realize etmesini sağlar” dedi.
TRUMP’IN POLİTİKALARI PİYASALARI YÖNLENDİRİYOR
İslam Memiş’e göre, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Çin dışındaki ülkelerle gümrük vergileri konusunda anlaşmaya varması durumunda, altın fiyatlarında ciddi bir düşüş trendi başlayabilir. Bu senaryoda, hem bankalarda hem serbest piyasalarda alış-satış makaslarının açılabileceğine dikkat çekti.
ALTIN DÜŞERSE TL TALEBİ ARTABİLİR
Memiş, ilerleyen dönemde ev ve araç alımı gibi harcamalarda artış olabileceğini ve bunun da TL talebini artıracağını belirtti. Bu durumun özellikle serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da hareketliliği artırabileceği öngörüsünde bulundu.
GÜMÜŞTE DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ
Gümüşün ons fiyatı ise 32.55 dolardan kapanış yaptı. Üst direnç seviyesinin 34 dolar, alt destek seviyesinin ise 31.80 dolar olduğunu belirten Memiş, yatırımcılara 29.80 dolar seviyesini takip etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Belirsizliğin yüksek olduğu bu süreçte iki aşamalı alım ve satış stratejisinin izlenebileceğini dile getirdi.