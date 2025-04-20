İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak

GRAM ALTIN 4.000 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNDE

Gram altının 4.142 TL seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Memiş, bu fiyat seviyesinden alım yapmadığını ve beklemeyi tercih ettiğini vurguladı. “4000 lira seviyesinin altına sarkarsa, daha önce iki kez test edilen 3740 TL destek seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle 4000 lira üzerindeki fiyatlardan alım yapmam” dedi.