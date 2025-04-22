Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılacak.

Peki, büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,37 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 44,25 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,75 TL

Motorin: 45,16 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45,51 TL

LPG: 27,24 TL





Kaynak: Haber Merkezi