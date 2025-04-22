Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek
Akaryakıtta tabelalar değişecek. Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam bekleniyor. 22 Nisan 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir gündel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılacak.
Peki, büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,37 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,00 TL
Motorin: 44,25 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,16 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,11 TL
Motorin: 45,51 TL
LPG: 27,24 TL
Kaynak: Haber Merkezi
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