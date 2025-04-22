Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek

Akaryakıtta tabelalar değişecek. Motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam bekleniyor. 22 Nisan 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir gündel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

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Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren 98 kuruş zam yapılacak.

Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek - Resim : 1

Peki, büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,37 TL
LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL
Motorin: 44,25 TL
LPG: 26,79 TL

Motorine Zam Geliyor! Bu Gece Yarısı Tabelalar Değişecek - Resim : 2

Ankara

Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,16 TL
LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 46,11 TL
Motorin: 45,51 TL
LPG: 27,24 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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