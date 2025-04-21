Trump Yine Fed Başkanı'nı Hedef Aldı: 'Bay Çok Geç Kalan, Büyük Bir Ezik!'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı sert sözlerle eleştirdi. Trump, birçok kesimin faiz oranlarında 'önleyici indirimler' talep ettiğini belirterek, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü; "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetti.

'BAY ÇOK GEÇ KALAN...'

Trump, "Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın 7 kez faiz indirimi yaptığına işaret eden Trump, "Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden'a, ardından Kamala'ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti. Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA