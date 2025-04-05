ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez Fed Başkanını Hedef Aldı: Siyaseti Bırak ve Faizleri Düşür

ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez Fed Başkanı Jerome Powell vardı. Trump, Powell’ı hedef alarak siyaset yapmayı bırakmasını ve faiz oranlarını düşürmesini istedi.

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ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez Fed Başkanını Hedef Aldı: Siyaseti Bırak ve Faizleri Düşür

ABD Başkanı Donald Trump, içinden geçilen dönemin faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef alan Trump, Powell’a faiz oranlarını düşürmesi çağrısı yaptı.

Trump, sahibi olduğu Truth Social’den faize ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez Fed Başkanını Hedef Aldı: Siyaseti Bırak ve Faizleri Düşür - Resim : 1

‘SİYASET YAPMAYI BIRAK VE FAİZ ORANLARINI DÜŞÜR'

Powell'ı "her zaman geç kalmakla" suçlayan Trump, şu an Powell’ın imajını değiştirebileceğini ve hızı hareket etme imkanı olduğunu belirtti.

Trump açıklamasını geride kalan iki aylık süreçte enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta ücretlerindeki düşüşle istihdamdaki yükselişe de dikkat çekerek “Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak” ifadeleriyle sonlandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump Bu Kez Fed Başkanını Hedef Aldı: Siyaseti Bırak ve Faizleri Düşür - Resim : 2

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Kaynak: AA

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