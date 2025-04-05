Zelenski'nin Memleketine Füzeli Saldırı Sonrası Feci Tablo

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden çatışmalarda ölümler artıyor. Rusya’nın füze saldırısında 18 kişi yaşamını yitirirken birçok bina enkaza döndü.

Zelenski'nin Memleketine Füzeli Saldırı Sonrası Feci Tablo

Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar devam ediyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketine yapılan saldırıda resmi açıklamaya göre 18 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin memleketi Kriviy Rig kentine dün Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirmişti. Arama kurtarma çalışmalarının ardından ölü sayısının 18 kişiye çıktığını açıklayan Ukrayna yaralıların sayısının ise 61 olduğunu bildirdi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak telegram hesabından yaptığı açıklamada füze saldırısı sonrası arama kurtarma çalışmalarının sonra erdiğini ve çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü belirtti.

Lisak gece saatlerinde Rus ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini de kaydederek bu saldırılarda 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığı açıkladı.

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Kaynak: AA

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