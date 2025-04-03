Rusya'dan ABD'ye Krtitik Ziyaret, Yıllar Sonra İlk

Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler yeniden hareketlenirken, Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev’in Washington’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Rusya'dan ABD'ye Krtitik Ziyaret, Yıllar Sonra İlk

ABD’de Donald Trump’un Başkan seçilmesinin ardından Rusya ile görüşme trafiği yeniden başladı. Son olarak, Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev’in Washington’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Rusya Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak iki ülke ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yapmak üzere ABD’nin başkenti Washington’da olduğunu duyurdu. Bu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı Şubat 2022’den bu yana ABD’ye bir Kremlin yetkilisi tarafından yapılan en üst düzey ziyaret oldu.

Dmitriev, mesajında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin temsilcileri ile Washington’da görüşmeler yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA

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