Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

Ateşkesi bozan İsrail'in Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 669'a yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı Yükseldi

İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 can kaybının kayıtlara geçtiği, 162 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 309'a, yaralı sayısının ise 3 bin 184'e yükseldiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 50 bin 669'a, yaralı sayısı 115 bin 225'e yükseldi.

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Kaynak: İHA

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